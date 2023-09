Reprodução Instagram - 12.09.2023 Integrantes do Molejo se pronunciam após internação de Anderson

Os artistas do grupo musical Molejo - Andrezinho, Robson, Jimmy, Claumirzinho e Lucio - fizeram um vídeo, na última segunda-feira (11), para informar aos seguidores que a agenda de shows continuará, além de pedirem orações pelo estado de saúde de Anderson Leonardo, que está tratando uma embolia pulmonar.



“Estamos aqui para passar uma mensagem para vocês. Estamos juntos com o nosso cantor, Anderson Leonardo. Ele está aqui sob os cuidados [profissionais dos médicos] e nós estamos aqui também para determinar e passar que estamos aptos a cumprir a agenda do Molejo e fazer todos os shows”, iniciou Andrezinho, que representou os demais integrantes.



O musicista reforçou ainda o pedido de orações e positividade aos fãs, para que o estado de saúde de Anderson melhore. “Pedimos a todos os nossos amigos contratantes e amigos fãs que continuem em oração. Vamos precisar muito da força de vocês e do carinho”, continuou.



Entenda o quadro de Anderson

O músico está internado em um hospital, no Rio de Janeiro, desde o último domingo (10). Inicialmente, foi diagnosticado com pneumonia . Contudo, após outros exames, ele recebeu o diagnóstico de embolia pulmonar.



As últimas informações da assessoria de imprensa do grupo Molejo pontuam que o estado de saúde do vocalista é estável. Além disso, a equipe solicitou a compreensão dos contratantes e, novamente, pediu o apoio dos amigos e fãs.