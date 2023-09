Reprodução/Instagram João Guilherme

João Guilherme afirmou que não concorda com a venda de fotos em plataformas de conteúdo adulto. O ator foi questionado no The Town se entrara em sites e revelou que encara tal exposição do corpo como prostituição.

"Eu vejo como se estivesse na prostituição, entendeu? Ficar vendendo a imagem do meu corpo lá, ou o que fosse de ficar postando aquelas coisas, e tem gente que nem posta explicitamente... Mas tem gente que nem posta explicitamente, não julgo, não julgo nem quem está na profissão", disse ele.

João ainda destacou que não precisa recorrer às plataformas: "Eu não, isso não tem nada a ver [sobre abrir um perfil adulto]. Eu tenho a minha carreira bem consolidada, ganho dinheiro, graças a Deus, não passo nenhuma necessidade, não tenho porque ficar expondo meu corpo e a minha intimidade na internet".