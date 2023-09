Reprodução/Instagram Maíra Cardi diz que Nigro perdeu 23kg para o casamento: 'Vergonha na cara'

Maíra Cardi e Thiago Nigro , também conhecido como Primo Rico , oficializaram a união em uma cerimônia íntima realizada na última terça-feira (29). Na oportunidade, os dois gravaram um vídeo no qual alegam que o influenciador teria perdido 23kg para o casamento, após passar pelo rígido programa de emagrecimento de Maíra.

"Finalmente casamos! Uma vida nova, uma vida plena, uma vida cheia de alegria e felicidade. Mas eu queria mudar também a sua vida", diz a influenciadora se referindo aos seguidores do casal. "A do noivo, como você pode perceber...", acrescenta ela agora apontando para a silhueta de Thiago Nigro.

"23kg a menos e muito mais saúde, muito mais beleza, só que sem passar vontade de comer. Muito pelo contrário! Olha a quantidade de doces", completou ela enquanto mostrava a mesa de doces do buffet, que segundo eles, seriam sem açúcar.

Na sequência, ela emendou: "Esse negócio de passar forme, que não pode comer doce, terrorismo nutricional..." — tratando com ironia o termo usado pelo nutricionista Daniel Cady , marido de Ivete Sangalo, que a acusou de fazer "terrorismo nutricional".

Para quem não sabe, a coach já declarou abertamente que proíbe o agora marido de comer alimentos que ela considera "errados" . Ela já havia causado polêmica antes por declarações parecidas sobre o ex, Arthur Aguiar . No ano passado, Maíra apareceu "furiosa" nas redes sociais após o ator comer pão no confinamento do Big Brother Brasil.

Depois da fala da amada, Primo Rico questiona: "Por que as pessoas continuam comendo doce se elas podem comer isso aqui?", mostrando o doce do casamento. "Será que falta conhecimento? Falta coragem e disciplina? Ou vergonha na cara?". "Tudo isso", responde ela.

Maira Cardi e Thiago Nigro são criticados após afirmarem que só não emagrece quem não tem “vergonha na cara”.

É cada coisa que a gente tem que ouvir que olha... sinceramente pic.twitter.com/227SlLsuUY — Santhos 🎙️🪢🚬 (@san_thosed) September 2, 2023

Faltou disciplina ou vergonha na cara?

Nesta sexta (1º), em lua de mel, Maíra Cardi usou o Instagram para mostrar que ficou chateada com o marido depois de flagrar ele comendo, sozinho, um dos doces da festa. "Estou chateada, porque o noivo comeu metade de uma banoffe, olha só", disse ela, filmando Primo Rico.



"Se o noivo está feliz, você deveria estar feliz também", rebateu Nigro, bem-humorado. Em seguida, ela aproveitou para desmentir rumores sobre os docinhos da cerimônia: "Óbvio que todos os doces da festa são saudáveis. Esse doce é saudável, é sem açúcar".

