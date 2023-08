Reprodução/Instagram Thiago Nigro comenta escolha de fazer casamento secreto com Maíra Cardi

Thiago Nigro esclareceu aos seguidores o motivo da escolha de um casamento secreto com Maíra Cardi. O casal se casou na terça-feira (29) em uma cerimônia intimista no interior de São Paulo.

O coach financeiro foi elogiado por uma seguidora pela forma como realizou a união e ele explicou.





"Maíra Cardi e Thiago Nigro foram muito sábios em não divulgar nada sobre seu casamento antes de acontecer, porque o que ia ter de energia ruim de gente invejosa querendo atrapalhar", disse a internauta.

E ela completou: "Agora é só postar a alegria e felicidade vivida nesses momentos que serão inesquecíveis. Que delícia de ver, Deus abençoe".

"Isso", concordou Primo Rico nos Stories do Instagram.

Apesar da cerimônia intimista, porém luxuosa, Maíra Cardi garantiu que o casal celebrará o relacionamento no ano que vem de forma mais exposta.

