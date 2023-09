Reprodução/Instagram/Globo - 04.09.2023 Kayky Brito foi atropelado no Rio; ator estava com Bruno de Luca





O apresentador Bruno de Luca se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais, nesta terça-feira (12), após a web resgatar um depoimento do De Luca sobre não poder ajudar outras pessoas. Bruno De Luca vem sendo acusado de omitir socorro ao amigo Kayky Brito, atropelado no início de setembro, no Rio de Janeiro .



Um tweet de Bruno sobre o MC Marcinho foi resgatado por internautas. "Não escrevo mais aqui há muito tempo, mas hoje senti necessidade. De dizer que tô muito triste pelo Mc Marcinho. E não poder ajudar é muito ruim", escreveu Bruno De Luca, no dia 25 de agosto.

"Envelheceu mal esse tuíte", rebateu um internauta. "Muito triste saber que você não ajudou o seu amigo, simplesmente deixou lá e se foi. Isso não se faz!", confrontou outro. "E não ajudar o amigo atropelado pra ir pro The Town, como é?", perguntou outro internauta.

Envelheceu mal esse tuíte. pic.twitter.com/cOiQk4E508 — olhar altivo (@olharaltivo) September 12, 2023





Uma testemunha do caso garantiu, em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, que De Luca sabia que Kayky Brito era a pessoa atropelada, o que foi negado pelo apresentador em depoimento para a polícia . Com isso, De Luca passou a ser acusado por telespectadores de ter omitido socorro ao amigo.

Em entrevista ao "Domingo Espetacular", duas supostas testemunhas afirmam que Bruno de Luca sabia que a pessoa atropelada era Kayky Brito. Uma delas, a mulher de rosa, comentou o caso. "Ele falar que não sabia é impossível. Eu avisei, falei: 'olha lá o que aconteceu com o seu amigo, meu Deus'. (...) Eu fiquei em estado de choque", disse a mulher.

Bruno De Luca omitiu socorro a Kayky Brito?



Nas imagens divulgadas pela Record, De Luca vê a colisão, se desespera, mas não chega perto. Depois, Bruno de Luca atravessa a avenida onde o amigo foi atropelado, vai até o próprio carro e depois retorna ao quiosque onde os dois conversavam antes do atropelamento de Brito.

Ao vivo no #DomingoEspetacular : novas testemunhas dizem que Bruno de Luca sabia que o homem atropelado era Kayky Brito



➡️ Assista no @sigaplayplus : https://t.co/wzmXT6Dw15 pic.twitter.com/DMWUQPcrJ5 — Domingo Espetacular (@DomEspetacular) September 10, 2023





No fundo do quiosque, Bruno De luca teria tentado conversar com um funcionário do espaço, até que uma mulher vestida de rosa chega. De Luca, então, abandona o local através da faixa de areia da praia da Barra da Tijuca.

Caso Kayky Brito

Kayky Brito foi atropelado em 2 de setembro na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O ator foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi diagnosticado com politraumatismo corporal e traumatismo craniano. Em estado grave, o artista foi transferido para o hospital particular Copa D'Or, onde realizou uma cirurgia para tratar fraturas pelo corpo. Ele segue internado no local e permanece com o quadro clínico “sob controle”.

Brito estava em um quiosque beira-mar e quase foi atingido por outro veículo antes do atropelamento , quando atravessava a avenida na direção do próprio carro, estacionado no lado oposto. O ator foi atropelado por um motorista de aplicativo ao retornar para o estabelecimento. Diones Silva, que dirigia o veículo, ganhou o apoio popular após desabafar sobre o prejuízo com o acidente e a dificuldade de retornar ao trabalho. Em uma “vaquinha” online, ele arrecadou R$ 180 mil em poucas horas .

O caso também repercutiu nas redes sociais com comentários sobre Bruno de Luca, que estava com Kayky no quiosque, antes do atropelamento. Em depoimento à polícia, o apresentador afirmou que só soube que o amigo foi atropelado no dia seguinte, quando já estava em São Paulo para assistir ao festival The Town.

Testemunhas apontaram que Bruno sabia que o ator foi atropelado e o apresentador foi acusado de omitir socorro. A equipe de Bruno De Luca quebrou o silêncio sobre as acusações e afirmou que a preocupação do apresentador é a saúde de Brito .