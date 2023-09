Reprodução/Instagram Kayky Brito foi atropelado no Rio de Janeiro





Kayky Brito quase foi atingido por outro carro antes de ser atropelado em uma avenida na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no último sábado (2) . Em novas imagens de uma câmera de segurança, o ator aparece desviando de outro veículo antes do momento do atropelamento.

Brito estava em um quiosque com o apresentador Bruno de Luca antes do incidente. Nas imagens inéditas, divulgadas pela Globo, um carro quase atinge o ator enquanto ele atravessa a via no sentido do próprio veículo, que estava estacionado do outro lado da avenida.





No momento, o veículo em questão consegue frear ao passo que Kayky desvia o corpo. Confira abaixo:

Antes de ser atropelado, Kayky Brito quase foi atingido por outro carro, que conseguiu frear https://t.co/O7Ecqq4XNB #g1 pic.twitter.com/AnOufL4PbH — g1 (@g1) September 5, 2023









Kayky Brito foi atropelado quando atravessava a via para voltar ao quiosque. O ator foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi constatado politraumatismo corporal e traumatismo craniano. Ele foi transferido para hospital particular Copa D'or, onde passou por um procedimento para tratar fraturas . O estado é considerado grave.

