Kayky Brito: o que se sabe até agora sobre a situação do ator

Em Em novas imagens de uma câmera de segurança, o ator aparece desviando de outro veículo antes do momento do atropelamento. Nas imagens inéditas, divulgadas pela Globo, um carro quase atinge o ator enquanto ele atravessa a via no sentido do próprio veículo, que estava estacionado do outro lado da avenida.imagens de uma câmera de segurança, o ator aparece desviando de outro veículo antes do momento do atropelamento. Nas imagens inéditas, divulgadas pela Globo, um carro quase atinge o ator enquanto ele atravessa a via no sentido do próprio veículo, que estava estacionado do outro lado da avenida.