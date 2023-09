Henrique Falci Chaves Kayky Brito segue internado

Kayky Brito, de 34 anos, permanece com o quadro clínico sob controle e sem alterações nas últimas 24 horas, informou o Hospital Copa D'Or, em boletim médico divulgado neste sábado (9). O ator está sedado e utilizando ventilação mecânica na UTI (Unidade de Terapia Intensiva da Unidade).

Na última segunda-feira (4), ele passou por uma cirurgia de fixação de fratura de pelve e do membro superior direito. Segundo o hospital, o procedimento foi realizado "com sucesso".

O motorista de aplicativo que atropelou Kayky agradeceu a ajuda financeira que recebeu por meio de uma vakinha on line, em que arrecadou mais de R$ 180 mil. Ele também rejeitou dar entrevistas porque ainda está "abalado" com a situação.







Em vídeo publicado no Instagram, Diones da Silva agradeceu a mobilização do público. "Estou vindo aqui para primeiramente ser grato a vocês pelo carinho, por todo o apoio que vocês têm me dado, todo afeto que eu tenho recebido", iniciou ele.

"Isso tem sido fundamental para esse momento. Gratidão mesmo a todos, de coração, vocês não sabem o quanto isso tem me ajudado a atravessar esse momento que eu estou passando."













A irmã do ator, Sthefany Brito, agradeceu Diones pelo socorro prestado a Kayky e chamou o motorista de "anjo".



"Deixamos aqui também pública, reiterando o que já falamos pelo telefone, a nossa genuína gratidão ao Diones Silva, motorista que foi um verdadeiro anjo na vida do Kayky, prestando socorro imediato para o mesmo, fato que com certeza salvou a vida dele! Seremos eternamente gratos!"

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente!