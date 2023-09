Reprodução/Instagram/Globo - 04.09.2023 Kayky Brito foi atropelado no Rio; ator estava com Bruno de Luca





O apresentador Bruno De Luca quebrou o silêncio após ser acusado de omissão de socorro a Kayky Brito, ator atropelado no início de setembro, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ).



Uma testemunha do caso garantiu, em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, que De Luca sabia que Kayky Brito era a pessoa atropelada, o que foi negado pelo apresentador em depoimento para a polícia. Com isso, De Luca passou a ser acusado por telespectadores de ter omitido socorro ao amigo.

Em resposta ao Fofocalizando, do SBT, a equipe de Bruno De Luca afirmou que a preocupação do apresentador é a saúde de Kayky Brito. "O apresentador Bruno De Luca já prestou declarações às autoridades do que efetivamente se passou com ele no momento do acidente. Sua preocupação agora é acompanhar a evolução do quadro de saúde de Kayky Brito", diz o comunicado.

Bruno De Luca omitiu socorro a Kayky Brito?

Nas imagens divulgadas pela Record, De Luca vê a colisão, se desespera, mas não chega perto. Depois, Bruno de Luca atravessa a avenida onde o amigo foi atropelado, vai até o próprio carro e depois retorna ao quiosque onde os dois conversavam antes do atropelamento de Brito.

No fundo do quiosque, Bruno De luca teria tentado conversar com um funcionário do espaço, até que uma mulher vestida de rosa chega. De Luca, então, abandona o local através da faixa de areia da praia da Barra da Tijuca.

Em entrevista ao "Domingo Espetacular", duas supostas testemunhas afirmam que Bruno de Luca sabia que a pessoa atropelada era Kayky Brito. Uma delas, a mulher de rosa, comentou o caso. "Ele falar que não sabia é impossível. Eu avisei, falei: 'olha lá o que aconteceu com o seu amigo, meu Deus'. (...) Eu fiquei em estado de choque", disse a mulher.