Reprodução Kayky Brito: motorista agradece ajuda e rejeita entrevistas: 'Abalado'

O motorista de aplicativo que atropelou Kayky Brito no sábado (2) publicou um vídeo neste sábado (9) informando que ficara distante da mídia. Através das redes sociais, Diones Silva apontou estar muito abalado com o caso e se dedicará a cuidar da saúde mental.

Em vídeo publicado no Instagram, Diones da Silva agradeceu a mobilização do público para lhe ajudar financeiramente. Na quinta-feira (7), o prestador de serviço abriu uma 'vaquinha' online e em poucas horas arrecadou R$180 mil.

"Estou vindo aqui para primeiramente para ser grato a vocês por pelo carinho, por todo o apoio que vocês tem me dado, todo afeto que eu tenho recebido, isso tem sido fundamental para esse momento. Gratidão mesmo a todos, de coração, vocês não sabem o quanto isso tem me ajudado a atravessar esse momento que eu estou passando", iniciou.

O motorista aproveitou para informar que ficará distante da mídia. "Eu quero me resguardar, preciso cuidar da minha mente, preciso me cuidar, eu estou extremamente abalado com tudo o que aconteceu e esperançoso também com a recuperação do Kayky, que é o que eu mais quero".

Segundo Diones, muitos veículos o procuraram para o entrevistar e ele afirmou ter conversado com a Record. "Fui até a Record, fiz uma entrevista, pra poder tirar um pouco disso dentro de mim, precisava falar o que eu falei, o que aconteceu e, assim, quero me resguardar. Não quero ir para a emissora nenhum, sei que muita gente está entrando em contato comigo pra poder fazer gravação, mas no momento eu não quero, não quero aparecer mais, não quero ir em TV, até porque não é o momento, porque tem uma pessoa no hospital, precisando de recuperação", refletiu.