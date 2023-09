Reprodução/Instagram - 04.09.2023 Sthefany Brito desabafou sobre estado de saúde do irmão, Kayky Brito, que foi atropelado no Rio de Janeiro





Após fazer um relato emocionante sobre Kayky Brito nas redes sociais , Sthefany Brito voltou a comentar o estado de saúde do irmão nesta segunda-feira (4). O ator foi atropelado no último sábado (2) e a atriz desabafou sobre a torcida para a recuperação do artista, que continua internado na UTI.

Sthefany compartilhou um vídeo antigo em que Kayky se declarava para ela e citou a emoção ao assistir ao conteúdo. "Te amo com toda a força da minha alma. Nós escolhemos vir juntos nessa vida, nessa família, porque com certeza sempre estivemos juntos em todas as outras! Eu não existo sem você", escreveu no Instagram.





"Estou aqui de joelhos implorando a Deus que continue cuidando de você. Obrigada por estar lutando, por estar sendo guerreiro. A gente precisa de você. Calmo e forte, você daí e nós aqui sem medir esforços para sua recuperação. Já estou com saudade de ouvir você me chamando de Thézinha. Eu mais que te amo, eu te respeito e te admiro meu amor", complementou.

Celebridades como Fernanda Paes Leme, Leticia Sabatella, Bárbara Evans, Bárbara Evans, Mariana Rios e mais deixaram mensagens de apoio nos comentários da postagem. Confira abaixo:





Kayky Brito foi atropelado na avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele estava em um quiosque com o apresentador Bruno de Luca e saiu do estabelecimento para ir até o próprio carro. Ao retornar ao local, foi atingido por um motorista de aplicativo, que prestou socorro na ocasião.



Brito foi socorrido e levado Hospital Municipal Miguel Couto. O ator foi transferido hospital particular Copa D'Or e segue na UTI em um quadro estável, mas grave .

+ Assista abaixo ao “Ponto iG”, programa de variedades do portal: