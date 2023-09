Reprodução/Band/Instagram Cissa Guimarães relembra morte do filho caçula





A atriz e apresentadora Cissa Guimarães fez um desabafo sobre a morte do filho Rafael Mascarenhas, atropelado em 2010, no Rio de Janeiro. Em entrevista ao "Fantástico", da Globo, neste domingo (3), Cissa apontou que os policiais militares cobraram R$ 10 mil de Roberto Bussamra, pai de Rafael de Souza Bussamra, responsável por atropelar o filho da apresentadora.

Roberto Bussamra fez o pagamento para que os PMs adulterassem a cena do atropelamento, liberando Rafael de Souza Bussamra e levando o veículo para uma oficina antes da investigação.

"O cara corrompeu os policiais por R$ 1 mil para depois, no dia seguinte, dar R$ 9 mil, porque os [agentes] queriam R$ 10 mil. Esses policiais saíram da corporação, mas, meu Deus do céu, enquanto isso estava sendo discutido, quanto dinheiro era para ser dado, tinha uma pessoa morrendo", contou Cissa.

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu pela prisão dos dois réus, pai e filho, no dia 28 de agosto deste ano . Rafael cumprirá sentença de sete de prisão em regime fechado e mais cinco anos e nove meses no regime semiaberto. O pai, Roberto, ficará preso por oito anos em regime fechado e nove meses em semiaberto.

Cissa, de 66 anos, comentou a decisão da Justiça. "13 anos não são 13 dias. É o alívio da justiça ser feita e vencer essa batalha, que eu achei que tivesse sido vencida há tanto tempo. Mas eu nunca desisti. [Essa decisão significa] dignificar a vida dele e honrar a memória dele", comentou.

A atriz ainda fez um desabafo sobre como a família Bussamra reagiu à morte de Rafael Mascarenhas. "Me dói muito é nunca ninguém da família ter me procurado, queria um pedido de perdão, tenho a impressão até de que eu perdoaria", lamentou, complementando que foi ignorada por eles em uma sessão no Tribunal.

Relembre o caso

Rafael Mascarenhas foi atropelado durante a madrugada de 20 de julho de 2010, no antigo Túnel Acústico, que hoje leva o nome dele e une a Gávea ao Túnel Zuzu Angel, na Zona Sul da capital carioca.

No dia de sua morte, a passagem estava fechada para manutenção, então o jovem aproveitou a interdição do túnel para andar de skate com os amigos.

Rafael Bussamra tinha 25 anos na época e fazia um racha (corrida de carros) a mais de 100 km/h no mesmo local quando atropelou o filho da atriz e fugiu sem prestar socorro. Horas depois, o rapaz de apenas 18 anos morreu no hospital.