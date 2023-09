Reprodução Filha de Mingau chora ao falar da saúde do pai: 'Orem, por favor'

Isabella Aglio - filha de Mingau, do Ultraje a Rigor - usou os stories do Instagram, nesta segunda-feira (4), para pedir orações pela melhora na saúde do pai , além de alertar os seguidores para desinformações que são difundidas por outras pessoas.



“Oi, pessoal, sou Isabella, filha do Mingau, e gostaria de pedir que não acreditem em tudo o que veem por aí”, iniciou ela através do perfil oficial do genitor, o musicista Mingau, que foi baleado na cabeça no último sábado (2), em Paraty, no Rio de Janeiro .



Isabella pontuou que “as únicas fontes de informação verídicas serão atualizadas” no perfil do Instagram dela e nos boletins oficiais fornecidos pelo hospital em que o baixista está internado. “Obrigada pelo carinho de todos e mantenham ele em suas orações”, disse.

Entenda o caso

No último sábado (2), em Paraty, no Rio de Janeiro, o baixista da Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, foi baleado na cabeça . Quando foi baleado, Mingau estava dirigindo um carro, que foi cravejado de balas. Inicialmente, ele foi levado para o Hospital Municipal Hugo Miranda.



No domingo (3), o músico foi transferido para São Paulo através de um helicóptero com UTI Móvel. Isso porque a cirurgia para remoção da bala , que estava alojada na cabeça de Mingau, precisava ser feita e, na antiga instituição hospitalar, não haviam neurocirurgiões disponíveis.



Cirurgia intracraniana

Para a remoção da bala, Mingau foi submetido a uma cirurgia intracraniana, a qual teve duração de mais de 3 horas. O boletim médico informou que o estado do paciente ainda era “grave” e que, por isso, ele ficaria “sedado” e “sob ventilação mecânica”.



“O hospital São Luiz do Itaim, da rede D´Or, informa que o paciente Rinaldo Amaral, conhecido como Mingau, foi submetido, na tarde deste domingo (3), a uma cirurgia intracraniana de emergência”, diz o boletim.





Investigação

Ainda no domingo (3) um dos suspeitos foi preso . Já nesta segunda-feira (4), de acordo com o delegado Marcelo Russo, que é o titular na delegacia de Paraty, a polícia civil do Rio de Janeiro já identificou outros três suspeitos .