Bruno de Luca estava com Kayky Brito em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, antes de o ator ser atropelado na madrugada de sábado (2). Uma câmera de segurança registrou a reação do apresentador após o atropelamento do amigo.





As novas imagens foram divulgadas no "Fantástico" deste domingo (3) e exibem Bruno chocado com a situação. O apresentador aparece levando as mãos à cabeça ao ver que um carro atingiu Kayky. Veja abaixo:

Bruno de Luca já havia se pronunciado sobre o caso nas redes sociais. "Estou muito triste e abalado com o que aconteceu, apreensivo. Mas com fé de que Deus vai interceder pelo meu irmão. Quero pedir uma corrente de oração para o Kayky, para ele sair dessa o mais rápido possível", escreveu no Instagram. Ele e mais testemunhas foram intimados a depor sobre o atropelamento .

Kayky foi atropelado na avenida Lucio Costa, na Zona Oeste do Rio. O ator estava no quiosque com Bruno e saiu do estabelecimento para ir até o próprio carro. Ao retornar ao local, foi atingido por um motorista de aplicativo, que prestou socorro na ocasião.

Brito foi socorrido e levado Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi diagnosticado com politraumatismo corporal e traumatismo craniano. O ator foi transferido para o hospital particular Copa D'Or e segue na UTI em um quadro estável, mas grave .

