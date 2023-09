Reprodução Kayky Brito

O ator Kayky Brito segue internado na UTI, sendo sedado e observado após ter sido atropelado na madrugada de sábado (2). Na tarde de ontem, o cantor foi transferido para o hospital particular Copa D'or, localizado em Copacabana, no Rio de Janeiro.



Em novo boletim médico divulgado na tarde deste domingo (3), a equipe médica do hospital informa que Kayky Brito está internado na Unidade de Tratamento Intensivo, onde se encontra sedado.

"O Hospital Copa D’Or Informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na UTI" , diz a nota, assinada pelos médicos responsáveis Edno Wallace e Marcelo London.



Entenda

Kayky Brito foi atropelado na madrugada do sábado (2), na Barra da Tijuca. O ator estava em um quiosque com amigos, incluindo o apresentador Bruno De Luca, quando saiu do estabelecimento para ir até o carro. Ao voltar para o bar, Kayky foi atingido por um carro de aplicativo, do modelo Fiat Cronos.

O ator foi socorrido no local e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi diagnosticado com politraumatismo corporal e traumatismo craniano. Apesar de estável, o quadro do artista é grave. No final da tarde de sábado, Kayky foi transferido para o hospital particular Copa D'Or.