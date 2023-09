Reprodução/Globo/Instagram - 04.09.2023 Dudu Azevedo comentou estado de saúde de Kayky Brito





Dudu Azevedo foi um dos primeiros a estar no hospital após Kayky Brito ser atropelado no último sábado (2), no Rio de Janeiro. O ator comentou o "momento crítico" do amigo, que sofreu traumatismo craniano e politraumatismo, e afirmou que a família está "despedaçada" diante da gravidade do caso.

"O que nos resta nesse momento crítico, com a família completamente despedaçada e buscando forças sabe-se lá de onde, é fazer uma grande corrente de positividade e fé. Acreditar que a ciência tenha essa força para reverter a situação [...] Torcemos para que o Kayky se recupere o mais rápido possível e pleno", afirmou no "Encontro com Patrícia Poeta", nesta segunda-feira (4).





Azevedo disse que teve conhecimento do acidente pela imprensa e se encontrou com a irmã do ator, Sthefany Brito, ao chegar no hospital. Ele explicou que respeitou a privacidade da família no momento e não foi ver o amigo na UTI, mas citou que sentiu o "otimismo" da equipe médica ao comentar o quadro estável de Btrito.

"São muitas fraturas, líquido no pulmão, traumatismo craniano, sangramento que precisa ser drenado. A médica me pareceu otimista em relação à situação do Kayky. Nas primeiras 48 horas, o quadro do paciente permanecer estável é positivo, porque quando acontece uma coisa muito traumática, os problemas vão aparecendo. Ele estava com respiração mecânica, intubado, para administrar aquela situação crítica", declarou.

Dudu conta que não houve uma "grande mudança no quadro" desde que passou pelo hospital. "Dentro de toda gravidade do quadro do Kayky, acredito realmente que, apesar da grande luta que ele tem pela frente, ele vai sair dessa. A luta é grande, mas ele vai conseguir reverter isso aí", complementou.



Kayky Brito foi atropelado na avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele estava com o apresentador Bruno de Luca em um quiosque e saiu do estabelecimento para ir até o próprio carro. Ao retornar ao local, foi atingido por um motorista de aplicativo, que prestou socorro na ocasião.

Brito foi socorrido e levado Hospital Municipal Miguel Couto. O ator foi transferido hospital particular Copa D'Or e segue na UTI em um quadro estável, mas grave .

