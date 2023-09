Reprodução Mingau foi baleado em Paraty, no Rio

A mulher do baixista Rinaldo Oliveira Amaral, Maira Peres Cardoso, postou um vídeo no perfil do Instagram, na noite deste domingo (3), para agradecer as mensagens dos fãs e mandar um recado para os jornalistas. Rinaldo, também conhecido como Mingau, foi baleado na cabeça no fim da noite de sábado, em Paraty, no Rio de Janeiro.

"Passando para agradecer a todas as mensagens e orações. Eu não vou conseguir responder agora, ou não tão cedo, mas queria agradecer muito esse carinho. O Mingau é uma pessoa muito, muito, muito querida, então esse acolhimento de vocês está sendo muito importante nesse momento", agradeceu.

A atriz, então, pediu privacidade no momento para família e disse para que jornalistas não fiquem ligando. "Ele já está sendo bem assistido, em breve a gente vai ter mais notícias, mas queria pedir muito para fãs e jornalistas não ficarem ligando para a família neste momento, porque é um momento muito delicado. Mensagens, quando a gente puder a gente responde, mas esse tipo de invasão... a gente precisa ter o celular disponível para informações realmente importantes. Então, por favor", finalizou ela, visivelmente abalada.

O músico de 56 anos foi baleado na cabeça quando passava de carro perto da Praça do Ovo, na Ilha das Cobras, em Paraty, no Rio de Janeiro. Ele estava com um amigo no veículo, que foi alvo de disparos dos criminosos. A Polícia Civil informou que os agentes investigam os envolvidos na tentativa de homícidio. Mingau se encontra internado em estado delicado no Hospital São Luis, em São Paulo.