Reprodução Mingau

Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau da banda Ultraje a Rigor, foi submetido a uma cirurgia de emergência na tarde deste domingo (3). O músico foi baleado na cabeça no sábado (2), quando dirigia pelo bairro Ilha das Cobras, em Paraty, Rio de Janeiro.

O baixista da banda Ultraje a Rigor chegou a ser levado ao Hospital Municipal Hugo Miranda, mas a unidade médica não dispunha de neurocirurgião. A família do músico tratou a transferência dele, por meio de helicóptero, para o Hospital São Luiz, unidade Itaim, localizado em São Paulo.

Em novo boletim médico divulgado na noite deste domingo (3), a equipe responsável informa que Mingau passou por uma cirurgia intracraniana.

"O procedimento durou cerca de 3h30. O quadro clínico é grave, e o paciente seguirá aos cuidados da Unidade de Terapia Intensiva, sedado e mantido sob ventilação mecânica", diz o hospital.

Nesta tarde, Isabella Aglio, filha de Mingau, pediu apoio nas redes sociais. "O estado é delicado. Eu queria pedir para vocês: orem pelo meu pai, por favor (...) Que a cirurgia corra bem, que ele volte, que ele fique sem sequelas. Não sei. Só rezem e orem pelo meu pai, independentemente do que vocês acreditem", disse, emocionada.

Quadro de saúde

Após o atentado, Mingau foi rapidamente socorrido e levado para o Hospital Municipal Hugo Miranda, onde foi verificado que o quadro é estável. Neste domingo (3), o músico foi transferido para São Paulo.

A transferência aconteceu de helicóptero com UTI móvel e foi justificada devido o Hospital Municipal Hugo Miranda não ter neurocirurgião disponível. A equipe médica deverá realizar uma cirurgia de retirada da bala, que está alojada na cabeça do artista.

"O quadro de saúde ainda é grave e ele será transferido para o Hospital São Luiz, em São Paulo. Nesse momento, está sendo encaminhado para o aeroporto para embarque no helicóptero que o levará para a unidade", informou em nota, o hospital municipal.

Investigação

O caso, que aconteceu em Ilha das Cobras, em Paraty, chamou atenção das autoridades. A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito investigativo para apurar as circunstâncias do crime.

"O caso foi registrado na 167ª DP (Paraty). Uma testemunha foi ouvida. Agentes estão em busca de mais informações e realizando diligências para esclarecer a dinâmica do fato", disse a corporação em nota.

Neste domingo (3), um suspeito de ter participado do atentado foi preso pela polícia. A prisão aconteceu no mesmo bairro da ocorrência e os policiais chegaram até o suspeito após uma denúncia anônima.

Segundo as autoridades, com o suspeito foram encontrados um notebook, uma grande quantidade de drogas, armas e munições. A identidade do rapaz não foi divulgada.