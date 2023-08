Reprodução Instagram - 29.08.2023 Anitta posta fotos após término com ator italiano

Em meio aos rumores e polêmicas de que o ator italiano Simone Susinna teria se envolvido com Anitta por uma estratégia de marketing , a cantora atualizou as redes sociais com um álbum de fotos no México, nesta terça-feira (28).



Nas fotos publicadas, é possível ver a artista com um look preto, desde a calça até as luvas, o top e outros acessórios. O top usado por Anitta é estampado com a palavra “Slut”, que, traduzido para o português, seria “Vadia”.



Como legenda da publicação, ela escreveu: “Eu era uma agora não sou mais”. A frase faz referência a sua canção “Used To Be”, que, traduzido ao português, em um dos versos, diz: “Eu costumava ser uma vadia, mas não sou mais”.



Além das fotos em que usa peças pretas, Anitta compartilhou alguns registros do passeio que fez ontem (27) pelo México. Em uma das fotos, Wendy Guevara, que brincou sobre paqueras com a cantora, aparece ao lado da artista brasileira.

Veja o álbum de fotos na íntegra:





