Reprodução/Instagram - 28.08.2023 Ator italiano Simone Susinna viveu affair com Anitta





Simone Susinna chegou ao Brasil na manhã desta segunda-feira (28) e se irritou ao ser abordado por repórteres no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Entre as perguntas que recebeu, o ator foi questionado se viveu um affair com Anitta apenas para ganhar fama.

"Essa semana vazou que você usou Anitta para ficar famoso. O que você diz sobre isso? Você usou Anitta para ficar famoso?", questionou um repórter da equipe de Léo Dias. "Você acha sou falso ou o quê?", rebateu o italiano, irritado.





Susinna ainda evitou responder mais perguntas sobre a relação com a cantora. Veja abaixo:



o simone se estressando com os repórteres kkkkk ele jurou que falariam de outra coisa pic.twitter.com/T3cMscZIJi — ma ri. (@acostumadinha) August 28, 2023





Simone se envolveu em uma polêmica após o colunista Pablo Oliveira, do portal iG, expor que o italiano tinha um plano de se relacionar com Bruna Marquezine para conquistar fama no país . Após a atriz ter negado a suposta estratégia de marketing, o ator se envolveu com Anitta, que deixou de seguir ele e afirmou estar solteira após tomar conhecimento das acusações.

