Convidada do “Papo de Segunda”, exibido na última segunda-feira (28) no GNT - canal do Grupo Globo, a humorista Dani Calabresa , de 41 anos, se surpreendeu com uma das histórias contadas pelo ator e apresentador João Vicente de Castro, de 40 anos.



A princípio, Castro relembrou que acabou, ainda que sem intenção, iludindo uma de suas antigas namoradas. Isso porque, no aniversário desse antigo amor, ele decidiu dar um anel como presente, mas fez com que a aniversariante pensasse que ele estava fazendo um pedido de casamento, o que não era seu objetivo.



“A gente saiu numa noite romântica, era aniversário dela. E eu comprei um presente para ela de aniversário. Lá pelas tantas, eu pego meu presente que vinha ser um anel”, lembrou o ator, que fez Dani ter o mesmo pensamento de sua namorada na época.



“Mas, espera aí? Você ia pedir em noivado? Ia criar essa expectativa?”, indagou a humorista, surpresa com o presente inusitado escolhido por João Vicente. O apresentador pontuou que - quando ele explicou que não era um pedido de noivado, mas, sim, apenas um presente - os dois terminaram. “Ela chorou! Acabou o relacionamento. Fiquei 2 meses tentando fugir do encontro com o pai dela”, brincou ele.

+ Assista ao Ponto iG, programa de variedades do portal: