Anitta fala de paquera após término com ator italiano

Após polêmicas no término com Simone Susinna - que foi acusado de se envolver com Anitta por uma estratégia de marketing -, a cantora, que está no México, saiu com alguns amigos próximos na última terça-feira (29) e ainda falou sobre as paqueras que pretende fazer.





Por meio dos stories do Instagram, ela declarou que gostaria de conhecer as “belezas naturais” do país que visita. No entanto, a artista foi interrompida por uma das amigas, que afirmou que, na verdade, queria levar Anitta para conhecer os homens do México.









“Quero conhecer as belezas naturais aqui”, comentou Anitta, “Ela prometeu que me levaria para conhecer as belezas naturais do México, as belezas da cidade”. Wendy Guevara respondeu: ”Quero é levar ela para onde tem homens”.



O fim da relação de Anitta com o ator italiano Simone Susinna, conhecido por estrelar a franquia de “365”, da Netflix, se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, tendo em vista que o intérprete foi acusado de se envolver com a cantora por uma estratégia de marketing, além do fato de os dois terem feito tatuagens juntos na Europa.

