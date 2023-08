Polêmica

Anitta deixou de seguir Simone e arquivou as publicações com o ator após uma polêmica vir à tona. Segundo o colunista Pablo Oliveira, do portal iG, a cantora descobriu um plano do italiano em tentar conquistar fama no Brasil a partir de uma relação com Bruna Marquezine. A atriz teria negado a suposta estratégia de marketing e Susinna decidiu se envolver com Anitta. Após a repercussão do caso, a cantora afirmou que está solteira.