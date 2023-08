Reprodução/ Globo Sabrina Sato comete gafe e Ana Maria Braga cai no riso

Nesta terça-feira (29), Sabrina Sato esteve no "Mais Você" e arrancou risadas de Ana Maria Braga. A ex-BBB fez uma confusão ao falar das brincadeiras no novo programa "Sobre Nós Dois", que comanda com Marcelo Adnet.



A ex-sister deu um exemplo dos quadros da atração sobre relacionamento. " Vai estar lá assim: 'Você prefere um beijo bom com um papo ruim, ou um papo ruim com um beijo bom?', disse ela.

Ana Maria ficou sem graça e avisou: "Mas você falou a mesma coisa". "Eu falei a mesma coisa?", respondeu Sabrina. As duas, então, cairam na risada.



"Você prefere um beijo bom com um papo ruim, ou um papo ruim com um beijo bom?"



A @SabrinaSato é única! 😂❤️ #MaisVocê pic.twitter.com/MyasLPsaPH — globoplay (@globoplay) August 29, 2023

Em outro momento, Sabrina Sato ainda falou da vida amorosa. "Estou curtindo esse momento sozinha, com a Zoe (...) Estou aberta, mas devagar porque foi muito tempo em um casamento".



"Mas tenho que começar a viver.... a abrir". Ana Maria, então, brinca que as inscrições para um novo pretendente da ex-BBB estão abertas.