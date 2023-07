Reprodução/Instagram - 13.07.2023 Viih Tube fe a filha Lua Di Felice

Viih Tube conversou com os seguidores do Instagram na última terça-feira (25) e explicou o motivo de usar fórmula na amamentação da filha, Lua Di Felice, de 3 meses de idade. Ela ainda relembrou como descobriu a primeira gestação.



“No início, era só o meu leite ordenhado. Eu ordenhava 60ml e complementava colocando na sonda com mais 60ml que saíam do peito, quando ela mamava no máximo 120ml ", começou a influenciadora, de 22 anos.



Viih declarou que o uso da fórmula foi priorizado para suprir a necessidade alimentar de Lua . De acordo com ela, “Não tenho o suficiente para suprir a hora da mamada. Então, hoje, preciso da ajuda da fórmula para nutrir ela. E está tudo bem”.



“Eu brinco que o meu leite virou um ‘Remédinho’ para a saúde dela, já que não é suficiente para ganhar peso, porém favorece na saúde e no nosso momentinho de conexão”, admitiu.



Viih Tube ainda relembrou como descobriu a gravidez. Segundo ela, foi “Por conta das cólicas”. “Fui fazer um exame intravaginal para identificar o porque estava doendo tanto quando eu tinha relações com o Eli. E lá estava a Lua”, lembrou em tom de brincadeira.

