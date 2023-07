Reprodução/Instagram Viih Tube conta ser difícil sair de casa sem a filha

Viih Tube usou os Stories do Instagram para dividir com seus seguidores como está sendo conciliar os trabalhos agora que é mãe de Lua Di Felice, de três meses, fruto do casamento com o ex-BBB Eliezer. A influencer disse ainda estranhar ficar longe da filha e que fica ansiosa quando a deixa em casa.

"Foi muito difícil sair de casa. Achei que seria um super momento meu, para eu fazer algo para mim, mas na verdade fiquei ansiosa e pensando na Lua o tempo inteiro. Alguns trabalhos que acho seguros, até hoje levo ela junto, mas outros não dá. É um aprendizado, mãe de primeira viagem, mas fico com um vazio dentro de mim, como se um pedaço meu estivesse faltando. Muito estranho, e uma saudade muito forte, como se fizesse dias que eu não a visse", contou.

A influencer também revelou que tem o desejo de ter mais filhos. "Eu e Eli temos vontade de ter mais um filho. Quero muito viver mais uma gravidez. Eu amei muito ser grávida, mas quero curtir a Lua, não quero ter o sentimento de não ter aproveitado os primeiros momentos dela. Também temos vontade de adotar. Quem sabe, então, três filhos?", falou.