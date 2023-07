Reprodução/Instagram Viih Tube descobre que poderia não ter leite para amamentar: 'Não era para sair'

Viih Tube contou para os seguidores que poderia não ter amamentado a filha Lua. A influenciadora foi alertada por médico sobre possíveis complicações nas cirurgias de areoloplastia e uma mastopexia.

A esposa de Elieser explicou que fez os procedimentos aos 16 e 18 anos, deu detalhes da conversa com o profissional.





"Foram das cirurgias muito invasivas e muito nova, num momento em que o peito está desenvolvendo ainda. Ele falou 'você tem que dar graças a Deus que sai leite porque, com toda essa invasão, era para nem sair'. Não foi simplesmente o silicone, que não atrapalha a amamentação quando é bem feito", disse.

A ex-BBB lembrou que os seios mexiam com a autoestima. "Minha aréola era enorme, e nunca tive bico. Então, era só a aréola, [e seio] pequeno e caído. Eu chorava de tristeza, minha mãe via que aquilo me incomodava. Por falta de informação, já que o médico não me deu informação de nada, minha mãe me apoiou".

Por fim, Viih aconselhou os seguidores sobre os procedimentos no corpo. "Me arrependo amargamente de ter mexido no meu peito tão nova por conta da amamentação. Sempre tive o sonho de ser mãe e amamentar. Quando você tem 18 anos, não pensa muito no dia de amanhã. É até bom que não queira, que aproveite a adolescência, mas pode ser que lá na frente você queira... e não adiantou nada porque meu peito caiu, estava em desenvolvimento ainda", afirmou.

