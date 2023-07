Reprodução/Instagram Britney Spears se preocupa ao achar que está grávida

Britney Spears compartilhou com os seguidores que acreditou que estava grávida do terceiro filho. Isso porque a cantora passou mal durante uma viagem para o México.

A artista publicou um vídeo no TikTok explicando que se sentiu mal e acreditou que poderia ser uma gravidez.





"Vou ser sincera, acordei nesta manhã e pensei que estava grávida, porque estou com muitas náuseas, mas acho que é o sol! Se estamos todos sob o mesmo sol, vocês também devem estar se sentindo bem!", disse ela.

Além disso, a diva pop explicou que “ficar o dia todo com o ar-condicionado parece uma coisa prática e de bom senso a se fazer”, porém ela prefere ficar curtindo o ar livre já que "se sentiu enjaulada" durante anos de tutela.

Vale lembrar que Britney sofreu um aborto espontâneo há mais de um ano. O bebê era fruto do casamento dela com o então noivo, Sam Asghari.

