Viih Tube e Eliezer mostram casa nova para a filha, Lua

Nesta sexta-feira (21) Viih Tube e Eliezer levaram a filha, Lua, para conhecer a casa nova da família.

A influenciadora mostrou a herdeira de três meses sorridente dentro da mansão. O casal logo será vizinho de Bianca Andrade.





"Vim conhecer a casa que papai e mamãe compraram para mim", escreveu a empresária em uma foto da bebê.

Viih Tube e Eliezer ainda não se mudaram para a casa nova. Em março, a empresária contou que o local passaria por uma reforma. "Bebê pequeno, com obra, pó, não dá. Não tem muita obra, porque a casa é quase perfeita. Quero mudar umas coisas pra deixar com nossa cara. E não é em São Paulo, mas é super perto. É minha e do Eli, um passo no nosso relacionamento. E vai ser da Lua, vamos colocar no nome dela e vai ser dela", disse.

