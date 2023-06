Reprodução/ Instagram Clima de romance no cinema e encontro em shows aumentam expectativas de affair entre Gabriela Versiani e Murilo Huff

A influenciadora Gabriela Versiani compartilhou detalhes intrigantes sobre o início do relacionamento com o cantor sertanejo Murilo Huff. Respondendo perguntas dos seguidores do Instagram, ela revelou que o encontro entre eles era apenas para uma gravação de clipe. De forma descontraída, Gabriela brincou com a situação e divertiu os fãs.

A química entre o casal logo chamou a atenção de outras pessoas. Segundo Gabriela, muitos comentaram que parecia que eles já se conheciam há mais de uma década ao assistir ao clipe: "Quando a galera viu a gente naquele clipe, o povo falou 'Eles já se conhecem tem 10 anos'".





O mistério em torno das filmagens também foi mantido por Murilo Huff, que na época não revelou muitos detalhes, mas expressou estar feliz com o projeto: "Estamos gravando um clipe aqui em Fernando de Noronha, uma música muito especial, uma música linda. Tenho certeza de que vocês vão curtir demais e, sem palavras ainda para explicar o quanto esse trabalho ficará lindo! Estou muito feliz".

Murilo também fez questão de agradecer o trabalho de Gabriela, reconhecendo o empenho e autenticidade da moça no projeto: "Não poderia deixar de agradecer e enaltecer muito o seu trabalho. Obrigado por ter respirado de maneira tão intensa e se entregado tão verdadeiramente a esse projeto. Você é incrível".





