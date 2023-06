Reprodução/Instagram Murilo Huff e Gabriela Versiani

O cantor Murilo Huff compartilhou um vídeo de Gabriela Versiani, com quem assumiu o namoro no Dia dos Namorados, no qual a influenciadora aparece só de biquíni fazendo uma dancinha de TikTok ao som de sua música em parceria com Wesley Safadão “Quem Tá Pegando”.

No vídeo original, Gabriela escreveu "Ele(a) reclamava que eu só postava foto de biquíni". Ao republicar em seu Instagram, o Cantor escreveu bem-humorado: “Realmente, QUEM TÁ PEGANDO não tá reclamando de jeitooooo nenhum!”

"Só namoro se for assim", escreveu uma fã nos cpomentários. "Além de gata, ainda divulga a música do amado. Tem como reclamar?", questionou outro.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: