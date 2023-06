Reprodução/Instagram Murilo Huff oficializa namoro com Gabriela Versiani com pedido surpresa

Agora é oficial: Murilo Huff e Gabriela Versiani estão namorando. O cantor pediu a amada em namoro com uma surpresa impressionante.

No feed e nos stories, o casal dividiu os detalhes desde a saída deles de avião até Patos de Minas, onde a influenciadora nasceu e cresceu.





O artista preparou um jantar a dois com direito a declaração e tudo, e emocionou a amada, que fez questão de se declarar nas redes sociais.

"Quando 'uma cigana leu a sua mão', ela também te disse que merecíamos o que estamos vivendo agora? Desde o primeiro dia que nos conectamos, soube que merecíamos um amor leve, tranquilo e com um propósito maior! O meu desejo é que seja uma história linda, que inspire e que nos transforme em pessoas melhores pra nós mesmos e pro mundo! Eu to transbordando felicidade! Hoje tenho certeza que sou a mulher mais feliz do universo!", começou ela.

Gabi também comentou sobre o futuro ao lado do namorado. "Estarei sempre do seu lado. Nos momentos bons assim e nos desafiadores também. Juntinhos, crescendo e evoluindo em tudo!".

Por fim, ela falou do pedido. "Ps. O pedido não poderia ser mais especial. Você ter escolhido minha cidade, o lugar onde cresci, fez nosso amor resgatar todo o amor que recebo aqui! Isso com certeza vai nos fortalecer ainda mais e me faz ter mais certeza que vc é o homem certo pra mim. Obrigada, te amo", concluiu.

