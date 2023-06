Reprodução/ Instagram Clima de romance no cinema e encontro em shows aumentam expectativas de affair entre Gabriela Versiani e Murilo Huff

Nesta última terça-feira (7), o artista Murilo Huff e a influenciadora Gabriela Versiani foram juntos a um cinema, em Alphaville, bairro nobre situado entre os municípios de Barueri e Parnaíba, São Paulo. O encontro aumenta as especulações de que os dois estão em um romance.



Além disso, horas antes de serem flagrados, internautas notaram semelhanças nos cenários de fundo dos stories do Instagram tanto de Huff quanto de Versiani. De acordo com os fãs, o suposto casal estaria na casa da influencer. Por isso, o flagra no cinema aumentou ainda mais as especulações da possível relação entre os dois e serviu como uma ‘confirmação’ para a web.



Contudo, o encontro cinematográfico não foi o único. Murilo e Gabriela já levantavam rumores de um possível romance por outras ocasiões em que estiveram juntos. A gravação do clipe do cantor, em que Versiani é a protagonista, em Noronha, foi a primeira situação a chamar a atenção dos internautas.



Já a segunda ocasião foi em Goiânia, onde a influenciadora compareceu a um show realizado por Huff, que dedicou a música “Cigana” para “uma pessoa especial”, a qual os fãs defendem ser Gabriela. Ademais, em um show no final de maio, Murilo e Gabriela posaram juntos com Ruth, mãe de Marília Mendonça, ex-namorada do cantor.

