Nesta terça-feira (18), a ex-BBB, atriz e influenciadora digital Viih Tube conversou com os seguidores do Instagram e explicou que ama a amamentação, mas que teme que a filha, Lua di Felice, confunda o aleitamento com a mamadeira.



“Bom dia, gente! Nesse friozinho, o que é bom? Tetê e peito, sem sonda, porque ela já mamou. Agora é só para ela ficar de boa relaxando, curtindo o peito da mãe dela, numa soneca. Gostosa da mamãe. Não tem preço isso, gente”, iniciou Viih nos stories do Instagram, enquanto amamentava Lua.



Na legenda dos registros, Viih pontuou que, quando começar a sair para o trabalho, teme que a filha confunda o aleitamento com a mamadeira. “Como eu amo amamentar ela, gente. Tomara que ela [Lua] não confunda com a mamadeira, porque agora vou dar quando sair para trabalhar”, afirmou.



Ontem (17), a influenciadora comemorou a primeira risada da filha . Além disso, contou aos seguidores que costuma anotar todas as primeiras experiências de Lua, que tem 3 meses de idade e é fruto do relacionamento de Viih com o também ex-BBB Eliezer .

