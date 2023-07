Reprodução/Instagram Viih Tube sofreu mudanças no corpo durante gravidez e se desfaz de algumas roupas





A influenciadora Viih Tube compartilhou nos stories do Instagram a pilhade roupas que separou para doação após mudanças no corpo na gestação da filha.

Na filmagem, ela mostrou a cama repleta de roupas e explicou que não usa mais o tamanho de antes. "Isso aqui é tudo 34 e 36, e não vou usar tão cedo porque estou no 42, e também não tem mais a ver com o meu estilo. É isso que estou tirando", disse.

Há algumas horas atrás, Viih Tube desabafou sobre as críticas que recebeu por não querer realizar cirurgias estéticas após dar a luz a pequena Lua Di Felice, de 3 meses, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer. “Se a gente faz lipo pós-parto, cancela. Se a gente não faz, cancela também. ‘Ah, mas você tem dinheiro, porque você está se matando? Vai lá e faz uma lipo, por que você não faz lipo? Todo mundo sabe que você quer fazer’. Gente, dinheiro não é tudo não. Eu quero uma vida mais saudável, dinheiro não vai trazer minha saúde”, justificou.