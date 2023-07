Reprodução/Instagram - 07.06.2023 Viih Tube e Eliezer são pais de Lua





Eliezer desabafou sobre acusações que recebe nas redes sociais, de que o relacionamento que vive com Viih Tube seria "marketing". O influenciador rebateu os comentários que recebe com frequência desde que assumiu o romance com a ex-BBB, ressaltando ter "sentimentos de verdade" pela esposa.

"Acho engraçada essa afirmação das pessoas em relação à gente: 'É marketing'. É uma coisa que escuto desde o começo. Por mais que as pessoas paguem a língua, que o tempo passe e nossa história se desdobre de uma forma diferente que elas tenham imaginado, insistem em querer afirmar que cada passo nosso é marketing", afirmou nos stories do Instagram, neste domingo (16).





"Não entendo a dificuldade em cogitar a possibilidade de que 'talvez', só 'talvez' tenhamos uma vida de verdade igual a vocês, com sentimentos de verdade, e que a gente não tem que ficar provando isso para ninguém, não", complementou. O ex-BBB ainda listou momentos do relacionamento em que se deparou com as acusações de internautas.

"Quando a mídia noticiava a gente como um casal, quando ainda não éramos, as pessoas: 'É marketing'. Quando assumimos e começamos a namorar, automaticamente as pessoas: 'É marketing'. Quando fomos morar juntos, as pessoas: 'É marketing'. Quando a Lua nasceu e a gente não queria mostrar de primeira o rosto dela porque estávamos nos adaptando a tudo, estávamos com medo da internet, as pessoas: 'pé marketing'. Eu, hein", concluiu o desabafo.

