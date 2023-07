Reprodução/Gizelly Bicalho 22.03.2022 Gizelly Bicalho, ex-BBB 20

No comando do “Pod Dar Prado” da última segunda-feira (17), a advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho rompeu o silêncio acerca da condenação de Felipe Prior , arquiteto e ex-BBB condenado a 6 anos de prisão pelo crime de estupro. Gizelly e Felipe participaram da mesma edição do reality “Big Brother Brasil”, no ano de 2020.



Bicalho relembrou que o caso aconteceu em 2014. No entanto, destacou que a condenação ocorreu somente neste ano devido ao processo de tramitação da denúncia. “Ele [Felipe Prior] saiu [do reality] amado e idolatrado, teve acesso a todos os lugares e o Brasil inteiro sabia de tudo o que estava acontecendo. As pessoas vendaram os olhos”, pontuou.



Além disso, Gizelly revelou que foi orientada pela própria assessoria de imprensa da Globo a não falar de Prior, tampouco mencionar o nome dele. Ela afirma que “nunca” tocou no nome de Felipe e nem compareceu aos mesmos lugares que o ex-BBB poderia estar.



“Quando eu saí do programa, me falaram: ‘Nunca toque no nome desse cara’. A Globo me ligou, porque na época a assessoria de imprensa da gente [participantes do reality] era a Globo, e falou: ‘Nunca toque no nome dele’. E assim eu fiz”, afirmou ela.



A ex-BBB, que é advogada, ainda admitiu que Prior recorrerá em liberdade. De acordo com Gizelly, “Não adianta brigar com juiz ou promotor, porque isso está na lei, está no processo penal. Como é uma pessoa que tem dinheiro, ele consegue ir para o STJ (Superior Tribunal de Justiça) e ao STF (Supremo Tribunal Federal)”.

Confira o podcast completo:





