Reprodução/Instagram Modelo Gigi Hadid é presa por posse de drogas, diz site

Gigi Hadid foi presa e acusada de posse de maconha e materiais para drogas após um voo para as Ilhas Cayman dos Estados Unidos na semana passada.

De acordo com o TMZ, a modelo pousou em um jatinho particular no Aeroporto Internacional Owen Roberts em 10 de julho e passou pela alfândega com sua bagagem.





As malas de Hadid foram escaneadas e revisaram manualmente, assim, os agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA encontraram uma pequena quantidade de maconha e utensílios para fumar.

Mesmo que a CBC tenha determinado que a maconha era apenas para uso pessoal, Gigi e seu companheiro de viagem foram presos sob a acusação de importação de maconha e importação de utensílios para fumar a maconha.

A modelo foi processada no Royal Cayman Islands Detention Center, onde conseguiu fiança e, na sequência, libertada enquanto aguardava o julgamento de seu caso.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: