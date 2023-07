Reprodução/Instagram - 13.07.2023 Viih Tube e Lua

A ex-BBB, influenciadora digital e atriz Viih Tube revelou aos seguidores do Instagram que Lua, filha dela com o também ex-BBB Eliezer , deu a primeira risada. Além disso, ela mostrou aos fãs que registra todas as primeiras experiências da bebê.



“Gente, a Lua acabou de dar a primeira risada e eu chorei”, admitiu ela, que, após o comentário, compartilhou o print de uma lista com ações que a filha já fez pela primeira vez. Na lista, ela elenca o primeiro sorriso, que foi aos 2 meses e 9 dias de vida da bebê, e também a primeira risada, que aconteceu hoje (17), data em que Lua marca 3 meses e 8 dias de idade.



Antes conhecida pela trajetória no Youtube, com vídeos voltados para o público infantojuvenil, atualmente, Viih Tube compartilha nas redes sociais conteúdos que se relacionam com a maternidade de mães de primeira viagem. Já Eli mostra a importância da paternidade durante o processo de criação de um filho.



Os pais de Lua di Felice se conheceram após a passagem de Eliezer no “Big Brother Brasil: 2022”. Eles oficializaram a união em março deste ano e tiveram a filha em abril.

