Reprodução/ Globo Angelica

Na última segunda-feira (17), a apresentadora, atriz e cantora Angelica, por meio do Instagram, comentou com os seguidores a dificuldade em manter a expectativa de “sempre estar perfeita e ter uma vida impecável” nas redes sociais. De acordo com ela, isso a deixa “ansiosa e insegura”.



A princípio, a apresentadora relaciona o “avanço da tecnologia” com a “realidade em que tudo parece perfeito”. “A cobrança por uma imagem idealizada se torna constante. Eu também já passei por momentos em que me senti sobrecarregada com essa pressão toda”, admitiu.



Outro ponto abordado por Angelica foram as práticas que a ajudam a diminuir esse impacto negativo causado pelas redes sociais. Segundo ela, o bem-estar físico e mental é uma das prioridades para conseguir minimizar as pressões por um padrão de vida perfeito, mas irreal.



“Percebi que precisava encontrar ferramentas de bem-estar, para aprender a lidar com tudo isso. Através de momentos de autocuidado e práticas, como a meditação e exercícios físicos, eu encontrei uma maneira de equilibrar as minhas relações com as redes sociais”, argumentou.



No dia 7 de agosto, a apresentadora voltará à Globo junto com Eliana Michaelichen e Xuxa Meneghel . Juntas, elas farão uma participação especial no “Criança Esperança”, que será apresentado por Marcos Mion e Ivete Sangalo.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: