Nesta segunda-feira (17), Leticia Cazarré explicou aos seguidores, por meio dos stories do Instagram, que a filha Maria Guilhermina, fruto do casamento com o ator Juliano Cazarré, não faz mais uso do oxigênio externo, mas que ainda utiliza o respirador.



Maria Guilhermina foi diagnosticada com Anomalia de Ebstein, cardiopatia da válvula tricúspide, já passou por procedimentos cirúrgicos, porém continua em tratamento. Isso porque a doença congênita ainda não tem cura.



De acordo com Leticia, o fato de a filha não precisar mais do oxigênio externo aumenta a mobilidade da rotina, principalmente na hora da alimentação, que é feita via sonda na barriga. Ela ainda comentou que a filha tem roupinhas adaptadas para conseguir se alimentar e enfatizou a presença do respirador no tratamento de Guilhermina.



“Hoje, a gente está aqui com a bombinha de alimentação dela, o leitinho, o carrinho e o respirador está ali dentro. Ela [Maria Guilhermina] não precisa mais do oxigênio, mas precisa do respirador, porque ele ajuda ela a expandir a caixa torácica”, afirmou.



Além da caçula Maria Guilhermina, o casal tem outros 4 filhos, sendo eles: Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena. A união de Letícia e Juliano foi em 2011 no civil. Já a cerimônia religiosa só aconteceu 9 anos depois, em 2020, quando batizaram Vicente e Inácio.

