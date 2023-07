Reprodução TV Globo - 13.07.2023 Eliana na Globo

Os espectadores do “Jornal Nacional” se surpreenderam com a edição desta última quinta-feira (13). Isso porque uma entrevistada inusitada foi vista nas telinhas da Globo: Eliana Michaelichen, apresentadora de um programa solo em um canal concorrente, o SBT (Sistema Brasileiro de Televisão).



O motivo de Eliana ter sido vista na Rede Globo é a participação no “Criança Esperança” - projeto em parceria com a UNESCO (Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura) que auxilia a comunidade infantojuvenil em situação de vulnerabilidade social.



“Para mim, é uma honra muito grande fazer parte dessa festa pela solidariedade que já mudou a vida de tantas crianças e adolescentes nesses 38 anos de história. O que será que a gente [Eliana, Xuxa e Angélica] vai aprontar? Ah, não posso contar!”, disse Eliana.



O convite para participação foi feito por Xuxa , que é amiga de longa data de Eliana e Angélica - a qual também foi convidada. As três formam um trio querido pela Web, que repercutiu o momento com diversos comentários.



“Achei que ela estava apresentando o ‘Jornal Nacional’”, brincou uma internauta. “A trindade das loiras dos baixinhos juntas no ‘Criança Esperança’, estou pronta”, comemorou outra. “Aqui começa o namoro entre Eliana e Globo”, opinou um terceiro. “Contratem as três e façam um programa para as tardes de domingo”, sugeriu ainda um quarto usuário do Twitter.



A edição deste ano do “Criança Esperança” ocorrerá no dia 7 de agosto e será apresentada pela dupla formada por Marcos Mion e Ivete Sangalo. Além deles, estão confirmados para participarem do programa: Ana Castela, Ludmilla e Léo Santana.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: