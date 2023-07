Reprodução Instagram - 14.07.2023 Rafa Kalimann e Larissa Manoela

Convidada do Poccast na última quinta-feira (13), Rafa Kalimann explicou que, ao decorrer das gravações e ensaios do “Dança dos Famosos”, descobriu que tem endometriose. Ela ainda destacou a importância que a atriz Larissa Manoela teve nesse momento.



“Quando eu fui para a repescagem, veio o diagnóstico da endometriose.O maior sonho da minha vida é ser mãe. Trabalho tanto hoje, porque o meu maior sonho é ser mãe, eu idealizo isso. O maior baque que eu tive é que a gente acredita que da endometriose vem a infertilidade”, iniciou Kalimann.



Rafa ainda explicou como Larissa Manoela a ajudou na aceitação da doença e na busca pelos tratamentos. De acordo com ela, “Larissa Manoela foi uma porta-voz da endometriose há pouco tempo atrás. Eu falei ‘Larissa, pelo amor de Deus, me indica um médico’ e ela falou: ‘Antes de mais nada, só se acalma, porque tem tratamento e a gente tem acesso a uma medicina muito avançada hoje”.



Larissa também foi diagnosticada com a doença em 2020, no ano da pandemia de Covid-19. Segundo Rafa, a artista também afirmou a ela que “Não é só como as pessoas imaginam. Ela [endometriose] é preocupante, é delicada, a gente tem sim que tratar e fazer exame, mas tem tratamento e vai ficar tudo bem”.



Kalimann ainda pontuou que melhorou bastante após o uso dos remédios prescritos. “De fato, depois que eu comecei a tomar os remédios, eu melhorei bastante o meu desempenho e meu corpo. Fiquei com mais energia”, garantiu.



A endometriose, conforme informações da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde (BVS MS), se caracteriza por uma alteração no tecido do útero. Dessa forma, durante a menstruação, o endométrio não é expulso e pode se depositar tanto nos ovários quanto na cavidade abdominal, regiões nas quais ele pode se multiplicar.

