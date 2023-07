Reprodução/Instagram - 14.07.2023 Xuxa, Angélica e Eliana estarão juntas no 'Criança Esperança' de 2023





A Globo anunciou nesta quinta-feira (13) uma novidade para o Criança Esperança de 2023. A emissora vai promover o encontro entre Angélica Ksyvickis Huck, Eliana Michaelichen e Xuxa Meneghel na edição deste ano da ação beneficente, que acontece em 7 de agosto.

As três apresentadoras celebraram a reunião no anúncio feito no "Jornal Nacional". "Quase depois de 10 anos sem estar participando do Criança Esperança, estou de volta. Trazendo um reforço maravilhoso comigo, porque se o assunto é criança, se o assunto é baixinho, não podia faltar. Então, olha só quem vai estar comigo pela primeira vez cantando no Criança Esperança no dia 7 de agosto: Angélica e Eliana", afirmou Xuxa.





A esposa de Luciano Huck prometeu um "grande show no palco" com as amigas: "Vai ser lindo. Nós três, durante uma época das nossas vidas, trabalhamos com crianças. E o Criança Esperança beneficia 101 instituições e tem como protagonista a educação. Acho isso muito importante, feliz em participar".



Já Eliana disse ser uma "honra muito grande" participar do evento. "O que será que a gente vai aprontar? Ah, não posso contar", brincou a apresentadora do SBT durante a aparição na Globo. Além do encontro do trio, a emissora também confirmou Ivete Sangalo e Marcos Mion na apresentação do programa.

🚨 ATENÇÃO: Sim, teremos @xuxameneghel , @angelicaksy e @eliana no show do #CriançaEsperança 2023 ✨ Tá pensando que acabou? Também teremos Ludmilla, Ana Castela, Leo Santana e muito mais! Todo mundo com a roupa de ir? Porque eu já tô! @crian_esperanca pic.twitter.com/0d4JlBGo15 — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 14, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: