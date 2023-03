Reprodução / Instagram MC Pipokinha

A cantora MC Pipokinha está envolvida em mais uma polêmica nesta terça-feira (07), dessa vez com profissionais de educação de todo o Brasil. Uma fala da artista aconselhando uma fã a não discutir com a professora e dizendo que ganha mais do que ela gerou críticas de internautas e trabalhadores da classe acadêmica.

Ao ler o depoimento de uma fã adolescente, Pipokinha debochou de uma crítica que lhe foi feita em sala de aula por uma professora, insinuando que a educadora precisou recorrer à profissão por falta de talento e necessidade de sobrevivência. Além disso, ironizou a remuneração da profissão.





“Coitada, deixa ela. Meu baile tá 70 mil, 30 minutinhos em cima do palco e eu ganho 70 mil reais. Ela não ganha nem 5 mil sendo professora, às vezes”, afirmou a funkeira.

Após as declarações da cantora, as críticas contra ela se intensificaram nas redes sociais. Muitos lamentaram a inversão de valores presente nas falas da funkeira, enquanto várias professoras se manifestaram em defesa da profissão, mesmo diante da falta de valorização por parte da sociedade.

Depois de ver o vídeo da MC Pipokinha, aluna briga com professora e recebe o conselho da ídola.



“SUA PROFESSORA NÃO DEVE TER NADA PARA FAZER EM CASA, ENTÃO...”



VEJA O VIDEO👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/KeuyHI5PlC — MSP-Movimento Sem Picanha (@mspbra) March 7, 2023





Mc Pipokinha foi falar da classe dos professores e recebeu resposta da professora aposentada, Denise Azevedo



Uma pessoa que não respeita um professor não tem moral nenhuma. pic.twitter.com/0Mgd1roMX2 — Vinícius Deiró (@vinnideiro) March 6, 2023





Eu gostava da pipokinha até ela tirar com nois professor.

Entendi legal não esse barato aí de “tem nada pra fazer em casa vai ser professora”

Sem condições — Audino Vilão 🆙 (@audinovilao) March 7, 2023









Eu nem vou compartilhar vídeos dessa Mc Pipokinha pq não vale a pena... 🙄

E cruel ouvir o comentário dela falando sobre uma professora (desvalorizando,desdenhando)

Será que ela acha, o que ela faz é incrível ??🤔

E assustador ver esse tipo de ser humano ganhar credibilidade!!🤢 — Celina Brandão (@celina_brandao) March 7, 2023









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.