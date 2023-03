Reprodução MC Pipokinha é acusada de zoofilia após vídeo com gatos em site adulto

Doroth Helena, de 24 anos, mais conhecida como MC Pipokinha está sendo acusada de praticar zoofilia, após aparecer com dois gatos em um vídeo no site OnlyFans, de conteúdo adulto. Nesta sexta-feira (10), o delegado Matheus Laiola, delegado da Polícia Civil do Paraná e Deputado Federal (UNIÃO), declarou que solicitou ao Ministério Público e a Polícia Federal uma investigação contra a cantora.

Dona do hit "Rainha da Putaria", MC Pipokinha aparece no vídeo sentada, vestindo shorts e sutiã e com dois gatos no colo. Em um determinado momento, um dos animais lambe o seio da cantora. A gravação foi publicada na plataforma do OnlyFans, um site de conteúdo sexual adulto.

Após viralizar, a web se revoltou contra o ato praticado pela MC. O delegado Matheus Laiola publicou uma nota criminalizando o vídeo.

"Não vamos tolerar isso!!! Dizem que a MC Pipokinha gosta de sempre estar envolvida em “polêmicas”. Mas agora, está envolvida num crime de maus-tratos (zoofilia)! Pipokinha aparece vestida de lingerie e com animais lambendo suas partes íntimas em vídeos eróticos numa plataforma que cobra por conteúdos exclusivos para fãs. Não podemos normalizar a zoofilia, que é um ato abominável".

Na publicação, Matheus alega que além de entrar em contato com a Polícia Federal e Ministério Público, ele também entrou em contato com a plataforma para a retirada imediata do conteúdo.

"Pipokinha cometeu um crime e deverá responder por isso. Vamos para cima! Tolerância Zero para quem pratica Zoofilia", declarou, dizendo que sugeriu a possibilidade de pedir aopoder judiciário a prisão preventiva da cantora.