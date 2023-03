Reprodução/Globo - 11.03.2023 Bruna Griphao e Fred em prova do anjo no 'BBB 23'





O "BBB 23" contou com uma nova prova do anjo na tarde deste sábado (11). A competição foi feita em duplas e exigia agilidade para que os brothers se auxiliassem na montagem de um quebra-cabeça, suspenso em um bloco na área externa da casa. Cezar Black e Larissa Santos realizaram o circuito no melhor tempo e venceram a disputa.

Tadeu Schmidt informou que a dupla vencedora formou uma "dupla anjo", tomando a decisão do monstro em conjunto. Cezar e Larissa decidiram colocar Ricardo "Alface" Camargo e Marvvila no castigo da semana. Fred Desimpedidos e Domitila Barros foram escolhidos para acompanhá-los no almoço do anjo.













Gabriel Santana e Sarah Aline ficaram em segundo lugar na disputa, enquanto Bruna Griphao e Fred Desimpedidos ficaram na terceira posição. A atriz ficou suspensa com o apoio do influenciador, que a conduzia para encaixar as peças no local certo. A sister acabou se atrapalhando enquanto segurava os objetos e bateu o rosto na estrutura, machucando o nariz .













Ao finalizar a prova, Fred notou que o nariz de Bruna estava sangrando e a sister foi orientada a ir passar no atendimento médico. "Mano, meu nariz está doendo muito", relatou a atriz na ocasião. O influenciador tranquilizou os colegas de que, apesar do machucado, ela estava bem.



