Rumores sobre um novo casal de artistas circularam nas redes sociais neste sábado (11). As sugestões dos internautas sobre um possível romance entre MC Mirella e Lucas Lucco surgiram após os dois serem vistos juntos deixando um aeroporto em Luanda, capital da Angola.



No vídeo que circula na web, os cantores aparecem de mãos dadas enquanto são cercados por um time de seguranças, com quem conversaram. Mirella e Lucas não compartilharam registros juntos até o momento, mas o artista já havia publicado nas redes sociais que chegou na Angola para realizar um show.





🚨FAMOSOS: Mirella e Lucas Lucco são vistos andando de mãos dadas em Angola. Shippam? pic.twitter.com/OOjJWP8FCH — CHOQUEI (@choquei) March 11, 2023





Pessoas reagiram no Twitter analisando se o encontro significa um relacionamento. "Casal bem improvável", escreveu um usuário na rede social. "Casal mais aleatório que MC Mirella e Lucas Lucco não existe, porém, achei que combinam", reagiu outro. "Isso é marketing, não é possível, que aleatório", pontuou mais um.

Confira abaixo as reações da web na íntegra:





Isso é marketing não é possível, que aleatório 👀 — VihComenta 🗣️ (@GruneViviane) March 11, 2023





mais aleatório que mc mirella e lucas lucco não existe porém achei que combinam pic.twitter.com/fVMA2Ba7BY — cah. 🐏 (@cahrwlho) March 11, 2023





Mirella e o Lucas Lucco andando de mãos dadas lá em Angola!! 😍

Eles tem apresentação lá hoje pic.twitter.com/hQCEL8NIYY — acervo (@acervobad) March 11, 2023





Mirella e Lucas Lucco é um casal bem improvável, mas aceito qquer coisa que não seja o gigolô.

Que a bad Mi sente muito nesse macho pic.twitter.com/U8MIdU7MVi — ʟᴜ ʙᴀᴘᴛɪsᴛɪ (@eulubaptisti) March 11, 2023





