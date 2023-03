Reprodução/Instagram - 11.03.2023 Virginia Fonseca recebeu apoio da sogra, Poliana Rocha, e da mãe, Margareth Pimenta Serrão





Virginia Fonseca adicionou uma nova controvérsia na lista de polêmicas ao lançar uma base da própria marca de maquiagem. O valor e a qualidade do produto foram criticados nas redes sociais e a influenciadora recebeu o apoio de familiares diante da repercussão, como da mãe, Margareth Serrão, e da sogra, Poliana Rocha.

Questionada por um seguidor nos stories do Instagram, Poliana ressaltou que não "gosta de se envolver" com polêmicas, mas deixou uma opinião sobre o caso recente. "Confesso que fico triste. Virginia é super exigente, criteriosa e jamais lançaria um produto que não atenderia as expectativas", afirmou a esposa de Leonardo e mãe de Zé Felipe.





Já a mãe de Fonseca comentou uma crítica específica feita pela influenciadora Karen Bachini, que compartilhou um vídeo detonando o produto de beleza. No conteúdo, ela testa a promessa de que a base seria a prova d'água, mas exibe a maquiagem saindo da pele ao ter contato com água.

Margareth criticou Karen e ressaltou que a influenciadora estaria com "inveja" de Virginia. "Esta aí com certeza queria um dinheirinho para falar bem. Como não levou, ficou chateadinha e fez todo este aparato aí [risos]. Tadinha, a inveja só prejudica o invejoso. Tenho dó", escreveu no comentário de uma postagem da página "Gossip do Dia".

