Reprodução/ Instagram Marvvila, Virginia e Cíntia Dicker

As festas carnavalescas de 2026 estão chegando e muitas famosas enfrentam o desafio de representar agremiações pela primeira vez. Virginia Fonseca, Gkay, Cíntia Dicker e Marvvila são algumas delas.





Virginia

Reprodução/Instagram Virginia





Apresentadora do SBT, a celebridade foi extremamente criticada pela atuação como rainha de bateria. Muitos espectadores, incluindo famosos, não concordaram com a decisão da Grande Rio em selecionar a ex-mulher de Zé Felipe para o cargo antes ocupado por Paolla Oliveira.

Contudo, nos últimos ensaios, feitos neste mês, as críticas deram espaço para elogios. Virginia Fonseca passou a fazer aulas com Carlinhos Salgueiro e passou a sambar com mais desenvoltura na agremiação carioca.

Assista:

Vendo a Virgínia no mini desfile da grande rio e não sei definir mt bem ela como rainha… tem picos de ir mt bem, mas logo baixa a energia, fica perdida, perde na evolução junto com a escola. Será que ela realmente tá feliz ou se arrependeu? pic.twitter.com/w8oKltfTKl — herminho (@herminhou) December 1, 2025





Gkay

Reprodução: Instagram Gkay





Em setembro, a influenciadora foi escolhida para ser a mais nova musa do Salgueiro. "Vermelho e branco conquistou meu coração e já bate no ritmo do Salgueiro! É uma honra imensa ser anunciada como musa do Salgueiro para o Carnaval 2026. Desde menina sonhei em viver esse momento e agora chegou a hora de me dedicar 100% para brilhar na Sapucaí", declarou ela na ocasião.

Neste ano, a escola apresenta o enredo "A Delirante Jornada Carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau". O intuito é homenagear Rosa Magalhães.

Assista:





Cintia Dicker

Reprodução/Instagram Cintia Dicker





A mulher de Pedro Scooby está na expectativa para a estreia como musa do Salgueiro no Carnaval de 2026. Assim como Virginia, ela tem se dedicado às aulas ministradas por Carlinhos do Salgueiro. Esta será a primeira vez que ela desfilará na Marquês de Sapucaí.

Assista:





Marvvila

Reprodução Instagram @oficialportela @marvvila Marvvila





A cantora de 26 anos será musa da Portela. O anúncio foi feito em julho deste ano, no perfil oficial da escola. "Criada em Bento Ribeiro e portelense de coração, a história da cantora se conectou com o pavilhão azul e branco em 2017, quando brilhou em nosso palco junto com a Velha Guarda Show. Agora chegou a vez de voar alto na Sapucaí com a gente em 2026! Seja bem-vinda, Marvvila! A comunidade portelense te receberá com muito amor!", disse a agremiação nas redes sociais.

Assista:



Mudanças

Embora não sejam estreantes, Bruna Griphao e Brunna Gonçalves assumem novas funções. A primeira será musa da Salgueiro.

Griphao, contudo, já possui experiências anteriores na folia: desfilou pela Mocidade Independente de Padre Miguel e chegou a integrar um dos carros alegóricos da agremiação. Em 2026, volta à avenida em posição de destaque no desfile salgueirense.

Assista:





Reprodução/ Instagram @brunnagoncalves @erickmaia Brunna Gonçalves





Já Brunna Gonçalves, após a saída conturbada da Beija-Flor, representará a Grande Rio como musa.

Assista:





Lembradas

Reprodução/ Instagram Paolla Oliveira





Paolla Oliveira e Sabrina Sato, uma das famosas mais marcantes, também participam do Carnaval 2026. A atriz, antes vista no cargo de rainha de bateria, agora será rainha de honra da Acadêmicos do Grande Rio, um novo posto.

Assista:

não existe mulher mais linda

não existe mulher mais gostosa

não existe mulher mais molhuda

não existe mulher com mais borogodó paolla oliveira é a patrimônio brasileiro, meus amigos pic.twitter.com/UNbtjpg6ao— carolzinha (@paollovers) November 30, 2025













Instagram/Reprodução Sabrina Sato no Carnaval de São Paulo





Já a mulher de Nicolas Prattes representa a Gaviões da Fiel, em São Paulo. No Rio, desfila pela Vila Isabel.

Assista:



